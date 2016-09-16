Нико Росберг: "Борьба с "Ред Буллом" и "Феррари" в Сингапуре плотнее, чем на других трассах"

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг считает, что в гонке "Гран-при Сингапура" будет наиболее острая борьба за победу. Немец показал лучшее время во второй практике, но "Ред Булл" и "Феррари" были близки.

– Это была жесткая борьба, – цитирует F1i Росберга. – Мы сработали лучше, чем в прошлом году. Вторая сессия была лучше первой. Но еще есть запас для улучшения. Между нами, "Ред Буллом" и "Феррари" очень плотная борьба. Намного более плотная, чем на других трассах, где мы были в этом сезоне. В гонке будет очень хорошая битва.