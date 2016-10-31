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Нико Хюлькенберг: "Удивлен, что так долго сдерживал Райкконена"

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Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг остался доволен седьмым местом в гонке "Гран-при Мексики". По его словам, противостоять первой тройке команд он не смог бы.

– Это лучший результат, на который мы могли бы рассчитывать в обычных условиях, – цитирует Motorsport Хюлькенберга. – Я хорошо стартовал, но вскоре остался один на трассе. С Райкконеном мне было сложно бороться. Меня удивило, что я смог так долго его сдерживать. Старался сделать все возможное. Но в момент обгона я уже ничего не мог предпринять и постарался избежать контакта с ним. В любом случае уик-энд нам удался. Есть повод улыбнуться.

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