Нико Хюлькенберг: "Удивлен, что так долго сдерживал Райкконена"

Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг остался доволен седьмым местом в гонке "Гран-при Мексики". По его словам, противостоять первой тройке команд он не смог бы.

– Это лучший результат, на который мы могли бы рассчитывать в обычных условиях, – цитирует Motorsport Хюлькенберга. – Я хорошо стартовал, но вскоре остался один на трассе. С Райкконеном мне было сложно бороться. Меня удивило, что я смог так долго его сдерживать. Старался сделать все возможное. Но в момент обгона я уже ничего не мог предпринять и постарался избежать контакта с ним. В любом случае уик-энд нам удался. Есть повод улыбнуться.