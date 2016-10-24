Нико Хюлькенберг: "Столкновения могли избежать, если бы Феттель оставил мне пространство"

Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг подверг критике Себастьяна Феттеля после гонки "Гран-при США". Хюлькенбергу пришлось сойти с дистанции из-за повреждения болида в столкновении с Валттери Боттасом в первом повороте.

– Очень обидно так быстро закончить гонку, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Я был лишен пространства в первом повороте, оказался зажатым между Валттери и Себастьяном. Феттель слишком агрессивно вошел в поворот и отбросил меня на Боттаса. Мы могли избежать этого, если бы Феттель оставил пространство. Но мне некуда было деваться. Обидно, когда у тебя хорошая машина, а гонка длится десять секунд. Все усилия даром.