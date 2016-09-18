Нико Хюлькенберг: "Со стороны "Торо Россо" очень высокая конкуренция"

Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг ожидал, что выступит лучше в квалификации "Гран-при Сингапура". Немец показал восьмой результат, оказавшись за двумя машинами "Торо Россо".

– Я не совсем доволен восьмым местом, – цитирует Grand Prix Хюлькенберга. – Считаю, что скорости у меня было больше. Возможно, не хватило аккуратности при прохождении кругов. Мы не извлекли максимум из машины. В третьем сегменте была очень сильная конкуренция. Особенно со стороны "Торо Россо". Ритм найти было непросто, потому что в первом сегменте у меня была проблемы с электроникой, во втором сегменте не смог закончить последний круг из-за желтых флагов. Но думаю, что в гонку мы можем входить с оптимизмом. Машина работает хорошо, мы в оптимальной форме.