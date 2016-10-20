Нико Хюлькенберг: "Сделал правильный шаг, согласившись на переход в "Рено"

Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг, подписавший контракт с "Рено", уверен, что совершил правильный выбор. Немец отметил, что хотел принять новый вызов в карьере.

– Я считаю, что в данный момент это правильный шаг в моей карьере, – цитирует F1News Хюлькенберга. – Я много лет выступал за "Форс Индию", мы вместе добивались успехов, но пришла пора принять новый вызов. Это отличный шанс, который появился в нужный для меня момент. "Рено" – заводская команда, от которой многого ждут. Она должна добиваться успехов и бороться за победы, а это именно то, что мне нужно.

Очевидно, что команде предстоит многое сделать, чтобы вернуться в лидирующую группу. Этот сезон оказался непростым, нужно время, чтобы провести реструктуризацию и вернуться в лидеры, но я считаю, что "Рено" ждет хорошее будущее. Нас ждет непростая задача, но я хочу добиться успеха вместе с французской командой.