17:50 | ФОРМУЛА-1

Нико Хюлькенберг: "Рено" будет сложно бороться за место в первой десятке"

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Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг отметил, что следующий год для его новой команды будет годом развития. По словам немца, сложно ожидать от "Рено" высоких результатов на стадии становления.

– Думаю, в следующем году мы будем развиваться. Нужно оставаться реалистами, – цитирует Motorsport Хюлькенберга. – Этот год был сложным, особенно начало, когда команда получила новых владельцев. Не жду, что мы сразу будем попадать в первую шестерку. Вероятно, даже первая десятка будет непростой задачей. Развитие машины требует большой работы. Необходимо наверстать технологическое отставание от конкурентов.

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