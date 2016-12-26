Нико Хюлькенберг: "Рено" будет сложно бороться за место в первой десятке"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг отметил, что следующий год для его новой команды будет годом развития. По словам немца, сложно ожидать от "Рено" высоких результатов на стадии становления.

– Думаю, в следующем году мы будем развиваться. Нужно оставаться реалистами, – цитирует Motorsport Хюлькенберга. – Этот год был сложным, особенно начало, когда команда получила новых владельцев. Не жду, что мы сразу будем попадать в первую шестерку. Вероятно, даже первая десятка будет непростой задачей. Развитие машины требует большой работы. Необходимо наверстать технологическое отставание от конкурентов.