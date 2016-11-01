Нико Хюлькенберг: "Мне непросто расставаться с "Форс Индией"

Пилот "Форс Индии" Нико Хюлькенберг признался, что ему будет грустно покидать команду. В следующем сезоне немец будет выступать за "Рено".

– Мало радости в том, что прощаешься с командой, – цитирует F1i Хюлькенберга. – Особенно трудно попрощаться, когда ты много лет был частью команды, пережил хорошие моменты в ней. Но я не жалею о своем решении перейти в "Рено". Хотя было непросто расстаться с "Форс Индией". С этой командой у меня особые отношения. Это больше, чем просто сотрудничество. Мы друзья.