Нико Хюлькенберг: "Грожану нравится крутить пятаки, но старт гонки - не лучшее время для этого"

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг выразил возмущение поведением Ромена Грожана в гонке "Гран-при Испании". Француза развернуло на первом круге, и он выбил с трассы немца.

– Ромен развернулся поперек трассы, и я в него врезался, – цитирует ВВС Хюлькенберга. – Мне некуда было уворачиваться. Он просто оторвал заднюю часть моей машины. Грожан в этой ситуации выглядит не лучшим образом. Обычно ему нравится крутить пятаки, но первый круг – не самое подходящее место и время для этого. Он должен посмотреть на себя и провести работу над собой.