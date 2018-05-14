11:51 | Формула-1

Нико Хюлькенберг: "Грожану нравится крутить пятаки, но старт гонки - не лучшее время для этого"

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Пилот "Рено"  Нико Хюлькенберг выразил возмущение поведением Ромена Грожана в гонке "Гран-при Испании". Француза развернуло на первом круге, и он выбил с трассы немца.

– Ромен развернулся поперек трассы, и я в него врезался, – цитирует ВВС Хюлькенберга. – Мне некуда было уворачиваться. Он просто оторвал заднюю часть моей машины. Грожан в этой ситуации выглядит не лучшим образом. Обычно ему нравится крутить пятаки, но первый круг – не самое подходящее место и время для этого. Он должен посмотреть на себя и провести работу над собой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hardcore f1 fan

За такую езду во времена Сенны разрешалось бить морду,сейчас приходится быть дипломатом.

12:34

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