09:36 | Формула-1

Никита Мазепин: "Чувствую, что готов к выступлениям в "Формуле-1"


Пилот развития "Форс Индии"  Никита Мазепин считает, что готов к дебюту в "Формуле-1". 19-летний россиянин провел тесты в Венгрии за рулем болида команды.

– Сложно сказать. "Формула-1" – это такой бизнес, в котором шанс есть всегда и никогда, – цитирует Autosport Мазепина. – Не мне это решать. Все, что я могу, – выиграть чемпионат GP3. Если я выиграю, то надеюсь, что моя команда сможет помочь мне подняться на вершину.

Я чувствую, что при поддержке "Форс Индии" и опыте, полученном на тестовых заездах в последние годы, готов к выступлениям за рулем машины "Формулы-1".

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/52123-nikita-mazepin-ya-chuvstvuyu-chto-gotov-k-vystupleniyam-v-f1

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