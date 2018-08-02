Никита Мазепин: "Чувствую, что готов к выступлениям в "Формуле-1"

Пилот развития "Форс Индии" Никита Мазепин считает, что готов к дебюту в "Формуле-1". 19-летний россиянин провел тесты в Венгрии за рулем болида команды.

– Сложно сказать. "Формула-1" – это такой бизнес, в котором шанс есть всегда и никогда, – цитирует Autosport Мазепина. – Не мне это решать. Все, что я могу, – выиграть чемпионат GP3. Если я выиграю, то надеюсь, что моя команда сможет помочь мне подняться на вершину.

Я чувствую, что при поддержке "Форс Индии" и опыте, полученном на тестовых заездах в последние годы, готов к выступлениям за рулем машины "Формулы-1".