Ники Лауда: "Я сначала не поверил, что Росберг завершает карьеру"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что на место Нико Росберга претендуют многие пилоты. Немецкий гонщик, ставший в этом году чемпионом мира, неожиданно объявил о завершении карьеры.

– Мы потеряли чемпиона, лучшего пилота 2016 года, – цитирует Gazzetta dello Sport Лауду. – Его будет непросто заменить, потому что многие достойные гонщики уже имеют контракты с другими командами. Подписывая молодого пилота, мы рискуем, не знаем, будет ли он быстр. Практически половина пелотона готова предложить свои услуги.

Я не ожидал такого решения Росберга. Сначала даже не поверил, спросил, не шутит ли он. Но он сказал, что это правда. Невероятно. Решение Росберга нас дезориентировало. Мы не были к этому готовы и, конечно, восприняли такую новость плохо.