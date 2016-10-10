Ники Лауда: "Вряд ли Хэмилтон сможет догнать Росберга в чемпионской гонке"

Неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда считает, что у пилота команды Льюиса Хэмилтона осталось мало шансов на завоевание четвертого чемпионского титула по итогам сезона-2016. На "Гран-при Японии" британец финишировал третьим, в то время как победу одержал его напарник Нико Росберг, увеличивший отрыв в турнирной таблице от британца до 33 очков.

– В данный момент Нико делает все, что нужно, – цитирует Autosport Лауду. – Если для него все будет складываться нормально, он сможет оформить чемпионство в ближайших гонках, и Льюис его не догонит. Для меня это очевидно. Важность имеет лишь количество набранных очков в сезоне. Если ничего экстраординарного не случится с машиной Росберга, я не думаю, что Льюис сможет переломить ход событий.