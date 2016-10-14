Ники Лауда: "В этом году Росберг полностью изменился"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что одними только неудачами Льюиса Хэмилтона нельзя объяснять лидерство Нико Росберга в личном зачете гонщиков. Немец опережает британца на 33 очка за четыре гонки до конца сезона.

– Нико не стал бы чемпионом ни в коем случае, если бы не провел идеальный сезон и не улучшал свою работу, – цитирует Osterreich Лауду. – В этом году Нико полностью изменился. В предыдущие сезоны Льюис имел небольшое преимущество. Но благодаря скрупулезной работе и скорости Росберг стал лучше в этом году. Команда должна гарантировать, что в оставшихся гонках обе машины будут работать на пределе до последнего круга. Росберг и Хэмилтон подстегивают друг друга. И это приводит в движение всю команду.