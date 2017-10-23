Ники Лауда: "Штраф Ферстаппена - худшее, что я когда-либо видел"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает несправедливым решение стюардов "Гран-при США", которые наказали пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, лишив его третьего места в гонке. За пару поворотов до финиша голландец обошел Кими Райкконена на "Феррари", однако при обгоне всеми четырьмя колесами выехал за пределы трассы, за что был лишен пяти секунд и откатился на четвертое место в итоговом протоколе.

– В начале года мы встречались с руководством "Формулы-1", чтобы определить границы того, где должны вмешиваться стюарды, – цитирует F1Today Лауду. – И первые полгода все было хорошо. Но это решение – худшее из тех, что я когда-либо видел. Ферстаппен не сделал ничего плохого. Это же гонка. Мы не на городских дорогах, чтобы вот так уничтожать спорт подобными решениями.