Ники Лауда: "Штраф Ферстаппена - худшее, что я когда-либо видел"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает несправедливым решение стюардов "Гран-при США", которые наказали пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена, лишив его третьего места в гонке. За пару поворотов до финиша голландец обошел Кими Райкконена на "Феррари", однако при обгоне всеми четырьмя колесами выехал за пределы трассы, за что был лишен пяти секунд и откатился на четвертое место в итоговом протоколе.
– В начале года мы встречались с руководством "Формулы-1", чтобы определить границы того, где должны вмешиваться стюарды, – цитирует F1Today Лауду. – И первые полгода все было хорошо. Но это решение – худшее из тех, что я когда-либо видел. Ферстаппен не сделал ничего плохого. Это же гонка. Мы не на городских дорогах, чтобы вот так уничтожать спорт подобными решениями.
КолобокКолобков
Помню матч юве с кем-то в серии А. Давным-давно дело было, Маслаченко комментировал. Так вот -судья назначает пенальти, настолько абсурдный, что никак даже объяснить нельзя. Соперники Ювентуса спорят,но судья стоит на своём. Как-бы всем всё понятно, что решение судьи- бред, но решение есть решение. Подходит бить Дель Пьерро , разбегается и лупит мяч просто на трибуны. Вот так вот. Если Дракон появится, может напомнит, что за матч был. Я не к тому, что Кимми вроде как должен был сыграть хорошего парня и сказать- нет, не пойду на подиум, Макс честно заслужил 3 место. Просто Сало из кожи вон вылез,чтобы удружить Кимми, а в итоге- это медвежья услуга. Макс и так знает,что прав, а Кими чувствует себя идиотом...
20:13
Юный Люцифер
Обгонять надо на трассе, а не выезжать за пределы трассы. Наказание справедливое
20:10
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___Аналогия уместна. Чувства почти такие же были...Кстати, уверен, что Кими сам не рад. Судьи-судьями, сало-салом, но внутри паддока то все всё понимают- и пилоты, в том числе...
20:08
Джерри. Без Тома.
Ники лукавит. Худшее, что видела Формула и он, в том числе, - это Австрия в исполнении Шумахера и Баррикелло.
20:05