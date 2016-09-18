Ники Лауда: "Росберг все сделал правильно"

Неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда остался в восторге от "Гран-при Сингапура". Пилот немецкой команды Нико Росберг финишировал первым, тогда как его партнер Льюис Хэмилтон показал третий результат.

– Невероятная гонка! Нико все сделал правильно, но и Льюис Хэмилтон тоже сражался до конца, – цитирует F1News Лауду. – Одержать победу в таком сложном "Гран-при" – это настоящее достижение! И теперь Нико вновь возглавил личный зачет чемпионата – молодец! Видите, как быстро может измениться ситуация...