17:22 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Росберг все сделал правильно"

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Неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда остался в восторге от "Гран-при Сингапура". Пилот немецкой команды Нико Росберг финишировал первым, тогда как его партнер Льюис Хэмилтон показал третий результат.

– Невероятная гонка! Нико все сделал правильно, но и Льюис Хэмилтон тоже сражался до конца, – цитирует F1News Лауду. – Одержать победу в таком сложном "Гран-при" – это настоящее достижение! И теперь Нико вновь возглавил личный зачет чемпионата – молодец! Видите, как быстро может измениться ситуация...

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/news/f1-115374.html

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