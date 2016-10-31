Ники Лауда: "Поведение Ферстаппена неприемлемо"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда раскритиковал пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена за агрессивную работу в гонке "Гран-при Мексики". В одном из эпизодов голландец жестко атаковал Нико Росберга, и дело дошло до контакта.

– Нико был явно впереди, а Ферстаппен его чуть не выбил, – цитирует Motorsport Лауду. – Это могло стоить Нико чемпионства. Такое неприемлемо. Это вина Ферстаппена. Он слишком агрессивен. Нужно это осознать. Иначе все безнадежно. И верно, что Ферстаппена оштрафовали после такого же приема в отношении Феттеля. С Максом в "Ред Булле" должны поговорить. Он лучше будет развиваться, если умерит свою агрессию. Он не понимает даже, в чем его ошибка.