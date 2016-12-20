18:47 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Поиск замены Росбергу может продолжиться до конца января"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда признался, что поиск замены Нико Росбергу проходит сложнее, чем ожидалось. Ранее немецкая команда обещала, что определится с заменой до Нового года.

– Мы надеялись найти быстрое решение, но переговоры оказались сложными, – цитирует F1i Лауду. – Есть два возможных сценария. Мы можем взять молодого пилота наподобие Верляйна, который вполне может стать новым Ферстаппеном. Или же возьмем более опытного гонщика. Еще не принято решение. В команде обсуждают варианты. Это может продлиться до конца января.

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