Ники Лауда: "Поиск замены Росбергу может продолжиться до конца января"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда признался, что поиск замены Нико Росбергу проходит сложнее, чем ожидалось. Ранее немецкая команда обещала, что определится с заменой до Нового года.

– Мы надеялись найти быстрое решение, но переговоры оказались сложными, – цитирует F1i Лауду. – Есть два возможных сценария. Мы можем взять молодого пилота наподобие Верляйна, который вполне может стать новым Ферстаппеном. Или же возьмем более опытного гонщика. Еще не принято решение. В команде обсуждают варианты. Это может продлиться до конца января.