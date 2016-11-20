Ники Лауда: "Пилоты должны атаковать и бороться на трассе"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что в "Формуле-1" нужно позволять бороться более активно. По его словам, из-за лишней предосторожности страдает зрелищность.

– Пилоты должны атаковать и бороться на трассе, – цитирует Auto Motor und Sport Лауду. – Как это было у нас много лет назад. Тогда спорт был в тысячу раз опаснее, но мы следовали сами неписаным правилам. Для меня показательным моментом после "Гран-при Бразилии" был выпад Алонсо, который пригрозил выбить Феттеля с трассы в следующий раз.