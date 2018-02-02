Ники Лауда: "Отказ от грид-герлз - решение против женщин"

Трехкратный чемпион "Формулы-1", один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда выступил с резкой критикой в адрес руководства "королевских гонок", которое решило отказаться от грид-грелз. По мнению 68-летнего австрийца, мужчины в очередной раз приняли решение за женщин.

- Как можно быть настолько тупыми? Женщины отлично справляются с тем, чтобы добиться свободы для себя, - цитирует F1i Лауду. - Это решение принято против женщин. Печально, что мы отказались от этой традиции. Это решение, в первую очередь, не пойдет на пользу женщинам.

Я бы не стал возражать, если бы таблички держали не только девушки, но и парни. Я бы хотел поощрить женщин, а не ограничивать их. Но, увы, мы снова увидели, как мужчины в очередной раз приняли решение за женщин.

"Формула-1" ввела запрет на девушек. Это плохо?