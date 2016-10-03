20:08 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Очевидно, Феттель находится в кризисе"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда раскритиковал пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля за столкновение с Нико Росбергом в первом повороте гонки "Гран-при Малайзии". В результате инцидента Феттель сошел с дистанции, а Росбергу пришлось прорываться с последних мест на третью позицию.

– Феттель допустил ошибку, которую не должен совершать четырехкратный чемпион мира, – цитирует Corriere della Sera Лауду. – Очевидно, Себастьян в кризисе. Когда Ферстаппен сделал нечто подобное в Спа, Феттель назвал его сумасшедшим. Теперь он сам сделал то же самое.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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КолобокКолобков

Qwertygv1___Напомни- кого Ферстаппен развернул в Бельгии?

21:44

Qwertygv1

Только Ферстаппена не наказали, а Феттелю +3 позиции

21:23

КолобокКолобков

Тут согласен с неисполнительным старым маразматиком,чё...

20:56

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