Ники Лауда: "Очевидно, Феттель находится в кризисе"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда раскритиковал пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля за столкновение с Нико Росбергом в первом повороте гонки "Гран-при Малайзии". В результате инцидента Феттель сошел с дистанции, а Росбергу пришлось прорываться с последних мест на третью позицию.
– Феттель допустил ошибку, которую не должен совершать четырехкратный чемпион мира, – цитирует Corriere della Sera Лауду. – Очевидно, Себастьян в кризисе. Когда Ферстаппен сделал нечто подобное в Спа, Феттель назвал его сумасшедшим. Теперь он сам сделал то же самое.
КолобокКолобков
Qwertygv1___Напомни- кого Ферстаппен развернул в Бельгии?
21:44
Qwertygv1
Только Ферстаппена не наказали, а Феттелю +3 позиции
21:23
КолобокКолобков
Тут согласен с неисполнительным старым маразматиком,чё...
20:56