11:44 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Нет необходимости наказывать Хэмилтона за гонку в Абу-Даби"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что команда не будет наказывать Льюиса Хэмилтона за поведение в конце гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец вызвал недовольство команды, игнорируя команду ускориться, когда на последних кругах сдерживал Нико Росберга, подставляя его под атаки Себастьяна Феттеля.

– Нет необходимости как-то наказывать Хэмилтона, – цитирует Daily Mail Лауду. – У нас нет проблем с тем, как он провел гонку в Абу-Даби. Не будем возвращаться к этой теме. Мы закончили разговоры о ней.

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