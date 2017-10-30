00:52 | Формула-1

Ники Лауда: "Не знаю, зачем Феттель пошел так агрессивно на Хэмилтона"

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Неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда раскритиковал гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля за инцидент на старте "Гран-при Мексики". Феттель столкнулся с Льюисом Хэмилтоном, обоим болидам пришлось заехать в боксы. В итоге Феттель стал четвертым, Хэмилтон - девятым. Тем не менее, британец завоевал по итогам гонки чемпионский титул.

- Слава Богу, Льюис победил. Он заслужил это, он водил лучше, чем когда бы то ни было, - цитирует BBC Лауду. - Столкновение с Феттелем? Не знаю, почему Себастьян так агрессивно поехал, чтобы испортить свою гонку и гонку Льюиса. Льюис был впереди, и Феттель ударил его передним крылом. Не понимаю этого.

Победой в этом сезоне я больше горжусь, чем в трех предыдущих сезонах. Этот год был очень конкурентным. Сегодня мы видели выдающуюся победу Ферстаппена.

Трансляция "Гран-при Мексики"  

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КОММЕНТАРИИ (1)
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_Я_против_Астротерфа_

следующий сезон будет просто ураган Нига, Губан,Палц и Алонсо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

01:24