Ники Лауда: "Не знаю, зачем Феттель пошел так агрессивно на Хэмилтона"

Неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда раскритиковал гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля за инцидент на старте "Гран-при Мексики". Феттель столкнулся с Льюисом Хэмилтоном, обоим болидам пришлось заехать в боксы. В итоге Феттель стал четвертым, Хэмилтон - девятым. Тем не менее, британец завоевал по итогам гонки чемпионский титул.

- Слава Богу, Льюис победил. Он заслужил это, он водил лучше, чем когда бы то ни было, - цитирует BBC Лауду. - Столкновение с Феттелем? Не знаю, почему Себастьян так агрессивно поехал, чтобы испортить свою гонку и гонку Льюиса. Льюис был впереди, и Феттель ударил его передним крылом. Не понимаю этого.

Победой в этом сезоне я больше горжусь, чем в трех предыдущих сезонах. Этот год был очень конкурентным. Сегодня мы видели выдающуюся победу Ферстаппена.

ACCIDENTADA LARGADA#F1xFOX Hamilton y Vettel a 'boxes' tras el toque que tuvieron en el inicio del GP de México pic.twitter.com/aGsLR1M9f8 – FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 29 октября 2017 г.

Трансляция "Гран-при Мексики"