Ники Лауда: "Не доверяем Верляйну? Ферстаппен тоже ездил в "Торо Россо", пока русский не выбил Феттеля"

Один из руководителей "Мерседеса", Ники Лауда, ответил консультанту "Ред Булла" Хельмуту Марко, который заявил, что немецкая команда не доверяет своей же молодежи, поскольку не подписывает Паскаля Верляйна на место Нико Росберга. По словам Марко, эта заминка вызвана неуверенностью "Мерседеса".
– Мы должны вдумчиво к этому подойти, – цитирует F1i Лауду. – Можно только гадать, готов ли Паскаль. Мы считаем, что ему нужно пройти один–два сезона в качестве подготовки. Вспомните Ферстаппена – как он оказался в "Ред Булле". Он 15 месяцев ездил на "Торо Россо", пока русский пилот не совершил ошибку, выбив Феттеля…
Напомним, что Даниил Квят начинал 2016 год в "Ред Булле", где его сменил Макс Ферстаппен по ходу сезона после инцидента россиянина с Феттелем.
Avenger
Кстати Квят стал именно таким продуктом "доверия" со стороны руководства Ред Булла к своей молодежной программе. Ну и как бы правиьнее считать, что доверие это "не оправдал", раз при первой возможности слили обратно в ТР. Так что Марко сам себе и ответил на вопрос о доверии к собственной молодежи. Просто Шмаксик у них поехал практически сразу, вот они теперь и рассуждают какая у них крутая молодежь. Тем более им было проще ибо за титул они всё равно не боролись, так что в случае его провала хуже бы не было, на крайний случай можно было того же проверенного Квята вернуть, или Сайнса попробовать. У Мерседеса такой дочерней команды нет.
20:30 21 декабря
romirez
storog1977 не с русским, а с Феттелем
20:02 21 декабря
storog1977
Предлагаете повторить трюк с русским?))
17:22 21 декабря