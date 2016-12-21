Ники Лауда: "Не доверяем Верляйну? Ферстаппен тоже ездил в "Торо Россо", пока русский не выбил Феттеля"

Один из руководителей "Мерседеса", Ники Лауда, ответил консультанту "Ред Булла" Хельмуту Марко, который заявил, что немецкая команда не доверяет своей же молодежи, поскольку не подписывает Паскаля Верляйна на место Нико Росберга. По словам Марко, эта заминка вызвана неуверенностью "Мерседеса".

– Мы должны вдумчиво к этому подойти, – цитирует F1i Лауду. – Можно только гадать, готов ли Паскаль. Мы считаем, что ему нужно пройти один–два сезона в качестве подготовки. Вспомните Ферстаппена – как он оказался в "Ред Булле". Он 15 месяцев ездил на "Торо Россо", пока русский пилот не совершил ошибку, выбив Феттеля…

Напомним, что Даниил Квят начинал 2016 год в "Ред Булле", где его сменил Макс Ферстаппен по ходу сезона после инцидента россиянина с Феттелем.