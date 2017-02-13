23:19 13 февраля | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "На этот раз команды не будут скрывать свою силу во время тестов"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что уже первые тесты в Барселоне покажут потенциал команд. Ранее некоторые команды скрывали свою истинную силу, но в преддверии нынешнего сезона регламент был серьезно изменен.

– Первые четыре дня тестов в Барселоне позволят каждому узнать новые правила, – цитирует Blick Лауду. – После этих четырех дней команды внесут коррективы, а в марте увидим, какие они сделали выводы. На этот раз никто не будет скрывать свою силу, играть в игры, никто не будет ждать старта сезона, чтобы раскрыть карты.

 

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