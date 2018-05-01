Ники Лауда: "На 70 процентов в столкновении "Ред Буллов" виноват Ферстаппен"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что в основном вина за столкновение между двумя гонщиками "Ред Булла" в гонке "Гран-при Азербайджана" лежит на Максе Ферстаппене. По его словам, Даниэль Риккьярдо виноват в меньшей степени.

– Мы испытывали нечто подобное два года назад, когда обе наши машины боролись на грани катастрофы, – цитирует F1i Лауду. – Лично я считаю, что на 70 процентов в аварии виноват Ферстаппен, а на 30 – Риккьярдо. Макс менял траекторию, и Даниэлю некуда было деваться. На месте боссов "Ред Булла" я бы вызвал их обоих в офис и выставил счет. Это очень серьезно. Мы четко дали понять два года назад Хэмилтону и Росбергу, что так делать нельзя.