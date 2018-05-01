15:40 | Формула-1

Ники Лауда: "На 70 процентов в столкновении "Ред Буллов" виноват Ферстаппен"

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Один из руководителей "Мерседеса"  Ники Лауда считает, что в основном вина за столкновение между двумя гонщиками "Ред Булла" в гонке "Гран-при Азербайджана" лежит на Максе Ферстаппене. По его словам, Даниэль Риккьярдо виноват в меньшей степени.

– Мы испытывали нечто подобное два года назад, когда обе наши машины боролись на грани катастрофы, – цитирует F1i Лауду. – Лично я считаю, что на 70 процентов в аварии виноват Ферстаппен, а на 30 – Риккьярдо. Макс менял траекторию, и Даниэлю некуда было деваться. На месте боссов "Ред Булла" я бы вызвал их обоих в офис и выставил счет. Это очень серьезно. Мы четко дали понять два года назад Хэмилтону и Росбергу, что так делать нельзя.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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xStream

У Макса прогресс наметился- раньше он просто выносил соперников с трассы.

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tagov

Торпеда не думает, торпеда летит фпирод! )) и ноет!

16:34

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