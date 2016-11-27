Ники Лауда: "Мы попросим у Хэмилтона объяснить поведение на последних кругах"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что попросит у Льюиса Хэмилтона объяснений по поводу его поведения на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец одержал победу, но сбавлял темп, что позволило к нему приблизиться Нико Росбергу, преследуемому Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном.

– Честно говоря, я не знаю, что думать, – цитирует Sky Sports Лауду. – Поговорю с ним, он должен объяснить все нам. По радио он попросил оставить его в покое, сказал, что все контролирует. К счастью, для обоих пилотов все хорошо закончилось. Но мы обсудим это, потому что на кону стояло многое.