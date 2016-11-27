19:20 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Мы попросим у Хэмилтона объяснить поведение на последних кругах"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что попросит у Льюиса Хэмилтона объяснений по поводу его поведения на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец одержал победу, но сбавлял темп, что позволило к нему приблизиться Нико Росбергу, преследуемому Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном.

– Честно говоря, я не знаю, что думать, – цитирует Sky Sports Лауду. – Поговорю с ним, он должен объяснить все нам. По радио он попросил оставить его в покое, сказал, что все контролирует. К счастью, для обоих пилотов все хорошо закончилось. Но мы обсудим это, потому что на кону стояло многое.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ROMEO

Ослу понятно, что хэм хотел использовать последний шанс, за счет других влезть на трон. И так поступил бы любой на его месте. Шанс был, что сзади идущие машины столкнутся с росбергом в попытках его обогнать. И то что Росберг выдержал всю эту нервотрепку говорит о том, что он заслужил звание чемпиона. Молодец немец, хоть и не нравится он мне... Но из немцев чемпионов Ф1, после шумахера, он приятнее фетеля как человек.

19:46

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