Ники Лауда: "Мы попросим у Хэмилтона объяснить поведение на последних кругах"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что попросит у Льюиса Хэмилтона объяснений по поводу его поведения на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец одержал победу, но сбавлял темп, что позволило к нему приблизиться Нико Росбергу, преследуемому Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном.
– Честно говоря, я не знаю, что думать, – цитирует Sky Sports Лауду. – Поговорю с ним, он должен объяснить все нам. По радио он попросил оставить его в покое, сказал, что все контролирует. К счастью, для обоих пилотов все хорошо закончилось. Но мы обсудим это, потому что на кону стояло многое.
ROMEO
Ослу понятно, что хэм хотел использовать последний шанс, за счет других влезть на трон. И так поступил бы любой на его месте. Шанс был, что сзади идущие машины столкнутся с росбергом в попытках его обогнать. И то что Росберг выдержал всю эту нервотрепку говорит о том, что он заслужил звание чемпиона. Молодец немец, хоть и не нравится он мне... Но из немцев чемпионов Ф1, после шумахера, он приятнее фетеля как человек.
19:46