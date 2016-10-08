Ники Лауда: "Между Росбергом и Хэмилтоном нет разницы"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда похвалил Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона за квалификацию "Гран-при Японии". Немец стал первым, но опередил британца всего на 0,013 секунды.

– Это было очень динамично! – цитирует F1i Лауду. – Наши пилоты снова доказали, что они на одном уровне, ближе друг к другу, чем когда-либо. Всего 13 тысячных разницы. По сути, никакой разницы между ними нет. Льюис борется всегда до конца. Нико же правильно отреагировал в решающий момент. Оба проделали большую работу. На гонку стратегия разработана. "Феррари" и "Ред Булл" недалеко, но мы отдадим все силы в гонке.