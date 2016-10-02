12:38 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Мерседес" ничего не делал против Хэмилтона"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда не понимает, что случилось с машиной Льюиса Хэмилтона, который сошел с дистанции в гонке "Гран-при Малайзии". Британец лидировал, когда на его машине загорелся двигатель.

– Я очень расстроен, – цитирует ВВС Лауду. – Мне жаль Льюиса, жаль команду, потому что он не должен был сойти с дистанции. Двигатель был новым. Я не знаю, что пошло не так. Но мы будем работать, чтобы все исправить. Я возьму Хэмилтона в свой самолет, когда полетим в Японию. Надеюсь, мы с ним хорошо поговорим. Чемпионат заканчивается только после последней гонки. 23 очка отставания – это много, но всякое бывает. Мы ничего не делали против Хэмилтона. Наши люди работают на него. Но подобное случается.

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