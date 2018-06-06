Ники Лауда: "Мерседес" не делал предложений Риккьярдо"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что не видит связи между продлением контракта с Льюисом Хэмилтоном и взаимоотношениями Даниэля Риккьярдо с "Ред Буллом". Ранее консультант австрийской команды Хельмут Марко отметил, что Риккьярдо не спешит продлевать договор с "Ред Буллом", ожидая, чем закончатся переговоры между Хэмилтоном и "Мерседесом".

– Риккьярдо может ждать сколько угодно, – цитирует F1i Лауду. – Мы не делали ему предложений. Льюис же останется с нами. Есть отдельные детали, которые нужно урегулировать в контракте. Но это все вопрос времени.