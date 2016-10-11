Ники Лауда: "Хэмилтон не испытывает давления со стороны СМИ"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда отметил, что на Льюиса Хэмилтона не оказывает давление недовольство им со стороны СМИ. Перед "Гран-при Японии" британец вступил в конфликт с прессой, из-за чего его раскритиковали британские СМИ.

– Льюис не испытывает никакого давления со стороны СМИ, даже наоборот. Иногда ведь не хочется разговаривать с журналистами, – цитирует Motorsport Лауду. – Думаю, со всем этим можно разобраться. Не вижу повода для волнения. Мы выиграли Кубок конструкторов, а это самое главное. Команда все сделала правильно, проделала в этом году прекрасную работу. Но нужно сделать так, чтобы в последних гонках обе машины были готовы наилучшим образом.