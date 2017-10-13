Ники Лауда: "Хэмилтон и Росберг даже не здоровались"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда подтвердил, что отношения между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом в прошлом году были напряженными. Они боролись за титул, который в итоге достался немцу.

– Они не контактировали, что всегда плохо, – цитирует F1i Лауду. – Напряжение было таким, что они даже не здоровались по утрам. Я, конечно, не ждал, что они будут вместе завтракать, но все же. Нам пришлось после их столкновения менять правила внутри команды. Мы дали понять, что виновный должен будет выплатить команде компенсацию или будет отстранен от гонок.