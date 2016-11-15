Ники Лауда: "Гонка в Бразилии показала, что "Формула-1" излишне зарегулирована"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что организаторы "Гран-при Бразилии" слишком перестраховывались во время гонки из-за дождя. Заезд дважды останавливался, также значительную часть дистанции пилоты проехали в режиме машины безопасности.

– Все же гонка получилась интересной, пилоты показали нам, на что способны, несмотря на неважные условия, – цитирует F1i Лауду. – Это доказывает, что сейчас этот спорт слишком зарегулирован, есть элемент избыточной безопасности. Дождь – это часть гоночных условий. Макс Ферстаппен показал, что даже в таких условиях можно при должном подходе показывать хороший темп. Нужно сделать выводы.