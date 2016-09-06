Ники Лауда: "Феттель пока не справляется с ролью спасителя "Феррари"

Неисполнительный директор "Мерседеса" Ники Лауда считает, что в нынешнем сезоне Себастьян Феттель не справляется с ролью лидера "Феррари". Четырехкратный чемпион мира выступает за "Скудерию" с 2015 года.

– После прихода в "Феррари" Феттель считался спасителем команды, как в свое время Михаэль Шумахер, – цитирует Autosport Лауду. – Сначала все складывалось отлично, но сейчас он стал плохо справляться со своей ролью. Я не знаю, почему, но, как мы видим, Райкконен иногда оказывается быстрее. Для меня это означает, что Феттель выступает слабее, чем в прошлом году. Ситуация должна измениться. "Феррари" нужен Феттель, на которого можно положиться, с которым можно двигаться к успеху.