Ники Лауда: "Феррари" явно опережает "Мерседес"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что "Феррари" сейчас имеет преимущество над его командой. В личном зачете чемпионата мира лидирует Себастьян Феттель.

– "Феррари" явно опережает "Мерседес", – цитирует Krone Лауду. – Мы должны понять, почему нам не удается оторваться от этих красных машин. Нужно двигаться вперед и прогрессировать в каждом "Гран-при". Все команды работают над собой, и я уверен, что "Феррари" еще сделает шаг вперед. Мы должны быть к этому готовы. Я хотел бы еще видеть в борьбе "Ред Булл". Тогда у нас будет большое сражение между тремя топ-командами. Наша машина слишком тяжела. Мы должны улучшить аэродинамику и улучшить понимание работы новых шин. "Феррари" использует резину лучше нас.