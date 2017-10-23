18:18 | Формула-1

Ники Лауда: "Феррари" легко опередить, когда она подвержена эмоциям"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что в конце сезона его команде было просто опередить "Феррари". По его словам, итальянская команда не справилась с давлением.

– "Феррари" трудно превзойти, когда она уверена в себе, в своей силе, – цитирует Die Welt Лауду. – Но "Феррари" легко опередить, когда она оказывается под давлением, когда от нее многого ждут, когда люди в этой команде эмоциональны и теряют надежность.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kimi_

Глубокомысленный взгляд)))

19:24

alur66

Старый пердун-не более того.

19:03

hardcore f1 fan

Ну всё закудахтал старый. Кубок конструкторов взяли, ЧМ Хэма тоже на 99.9%, теперь можно и потроллить.

18:25