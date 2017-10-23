Ники Лауда: "Феррари" легко опередить, когда она подвержена эмоциям"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что в конце сезона его команде было просто опередить "Феррари". По его словам, итальянская команда не справилась с давлением.
– "Феррари" трудно превзойти, когда она уверена в себе, в своей силе, – цитирует Die Welt Лауду. – Но "Феррари" легко опередить, когда она оказывается под давлением, когда от нее многого ждут, когда люди в этой команде эмоциональны и теряют надежность.
Kimi_
Глубокомысленный взгляд)))
19:24
alur66
Старый пердун-не более того.
19:03
hardcore f1 fan
Ну всё закудахтал старый. Кубок конструкторов взяли, ЧМ Хэма тоже на 99.9%, теперь можно и потроллить.
18:25