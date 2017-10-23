Ники Лауда: "Феррари" легко опередить, когда она подвержена эмоциям"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что в конце сезона его команде было просто опередить "Феррари". По его словам, итальянская команда не справилась с давлением.

– "Феррари" трудно превзойти, когда она уверена в себе, в своей силе, – цитирует Die Welt Лауду. – Но "Феррари" легко опередить, когда она оказывается под давлением, когда от нее многого ждут, когда люди в этой команде эмоциональны и теряют надежность.