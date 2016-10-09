Ники Лауда: "Если все сложится хорошо, то Росберг станет чемпионом"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что у Нико Росберга большие шансы на победу в личном зачете. После "Гран-при Японии" отрыв немца от партнера по команде Льюиса Хэмилтона составляет 33 очка.

– Нико сейчас работает идеально, – цитирует Sky Sports Лауду. – Он отрабатывает на трассе от первой до последней минуты. Если все сложится хорошо, то у него хорошие шансы на чемпионство. Льюис не сможет наверстать упущенное, если все останется как есть. Ситуация для меня ясна. Если у Нико ничего не случится с машиной, если он не станет жертвой какого-то инцидента, то борьбы не будет.