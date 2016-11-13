18:07 | ФОРМУЛА-1

Ники Лауда: "Дождь может стать проблемой для пилотов "Мерседеса"

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Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что дождь может вмешаться в борьбу за чемпионский титул на "Гран-при Бразилии". Перед гонкой синоптики прогнозируют осадки.

– Я считаю погоду реальной проблемой, – цитирует F1i Лауду. – Если пойдет дождь, то все может измениться. Сложно будет и Хэмилтону, и Росбергу. Последнему, может, чуть проще, потому что у него есть запас в 19 очков. Но плохая погода точно не поможет нашим пилотам. Другим это будет на руку, потому что они ничем не рискуют.

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