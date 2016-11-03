Ники Лауда: "Браун не сможет заменить Экклстоуна"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда уверен, что слухи о возможной замене Берни Экклстоуна на Росса Брауна у руля "Формулы-1" преувеличены. Такая информация стала появляться после покупки прав на бренд американской компанией Liberty Media.

– Росс отличный инженер, – цитирует Bild Лауду. – Но он не сможет заменить такого талантливого бизнесмена, как Экклстоун.

С ним согласен и босс "Торо Россо" Франц Тост.

– Думаю, что смена руководства "Формулы-1" займет какое-то время, – подчеркнул Тост. – Полагаю, что в следующем году и даже через год Берни продолжит руководить гонками вместе с Liberty Media.