Ники Лауда: "Боттасу тяжело управлять "Мерседесом"

Один из руководителей "Мерседеса" Ники Лауда считает, что Валттери Боттас хуже Льюиса Хэмилтона справляется с управлением болидом. По его словам, команда должна упростить пилотирование для финна.

– Ему тяжело, потому что машиной сложно управлять, – цитирует F1i Лауду. – Льюис с этим справляется лучше, а у Боттаса есть проблемы. Если дадите ему легкую в управлении машину, которая ему будет по душе, он снова окажется на вершине. Даже Хэмилтон иногда жалуется, что машина с трудом управляется. Но он все равно побеждает. Потому что Хэмилтон – лучший. Все просто.