Ник Де Врис - о возможном переходе в "Уильямс": "Не в моей философии платить за участие в гонках"

Голландский гонщик Ник Де Врис опроверг слухи о том, что компания Jumbo хочет оплатить его место в "Уильямсе" на следующий сезон. Пилот из "Формулы-2" в таком случае мог бы занять место Сергея Сироткина.

– В прессе появились слухи, что Jumbo и я ведем переговоры с "Уильямсом", – написал в своем Твиттере Де Врис. – Проясняю ситуацию. Эта компания не инвестировала и не будет инвестировать ни одного евро в мою карьеру. Конечно, мы рассматриваем карьерные возможности, которые мне подойдут. Но не в моей философии платить за участие в гонках.