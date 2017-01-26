20:55 26 января | ФОРМУЛА-1

Нельсон Пике: "Жесткий стиль руководства Экклстоуна создал современную "Формулу-1"

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Трехкратный чемпион "Формулы-1" Нельсон Пике тепло отозвался о Берни Экклстоуне, который покинул пост генерального промоутера "Королевских гонок" с приходом новых владельцев. Пике работал под началом Экклстоуна в команде "Брэбхэм".

– Я хорошо узнал, как ведет дела Экклстоун, – цитирует Motorsport Пике. – Когда у меня был контракт с ним, я знал, что покину команду, если плохо выступлю в паре гонок. И он был прав в такой своей жесткой позиции. "Формула-1" стала такой благодаря Берни. Любая организация, в которой есть умный менеджер, движется вперед.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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hardcore f1 fan

Раньше не видно не слышно было пока не стал гражанским тестем ондного мега гонщика )))

11:00

Anz12

Превратил вид спорта в игрушку для шейхов, политиков и богачей.

21:29 26 января

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