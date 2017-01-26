Нельсон Пике: "Жесткий стиль руководства Экклстоуна создал современную "Формулу-1"

Трехкратный чемпион "Формулы-1" Нельсон Пике тепло отозвался о Берни Экклстоуне, который покинул пост генерального промоутера "Королевских гонок" с приходом новых владельцев. Пике работал под началом Экклстоуна в команде "Брэбхэм".

– Я хорошо узнал, как ведет дела Экклстоун, – цитирует Motorsport Пике. – Когда у меня был контракт с ним, я знал, что покину команду, если плохо выступлю в паре гонок. И он был прав в такой своей жесткой позиции. "Формула-1" стала такой благодаря Берни. Любая организация, в которой есть умный менеджер, движется вперед.