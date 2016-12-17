Неизвестные попытались продать фотографии Михаэля Шумахера за 1 миллион евро

Неизвестные пытались продать за 1 миллион евро тайно сделанные фотографии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который продолжает восстановление после комы и серьезной травмы, полученной в 2013 году во время падения на горнолыжном курорте. Как сообщает RTL, кто-то связался с несколькими крупными издательствами с предложением купить фото. Об этом было сообщено близким Шумахера, а прокуратура начала проверку.

Менеджер гонщика Сабина Кем подтвердила, что фотографии касаются личной жизни Шумахера. Это не первое подобное вмешательство в жизнь спортсмена после травмы. Ранее предпринимались попытки проникнуть в его больничную палату, когда он проходил лечение в Гренобле.

– Здоровье Михаэля – это не дело общественности, – отметила Кем. – Поэтому мы ничего комментировать не будем. Необходимо защитить личную жизнь Шумахера.