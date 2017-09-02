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12:05 | ФОРМУЛА-1

Начало третьей практики на "Гран-при Италии" перенесено из-за дождя

Сотрудник команды "Ред Булл" во время дождя. Фото AFP
Сотрудник команды "Ред Булл" во время дождя. Фото AFP
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Старт третьей практики "Гран-при Италии" отложен из-за дождя, сообщает BBC. Начало тренировочного заезда было запланировано на 12.00 по московскому времени.

Напомним, сегодня также должна состояться квалификация, ее начало намечено на 15.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Включил сейчас Арену...Ну чутка мокрая трасса. И из-за этого на 45 минут урезали тренировку ???????????

12:39