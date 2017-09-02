Начало третьей практики на "Гран-при Италии" перенесено из-за дождя

Старт третьей практики "Гран-при Италии" отложен из-за дождя, сообщает BBC. Начало тренировочного заезда было запланировано на 12.00 по московскому времени.
Напомним, сегодня также должна состояться квалификация, ее начало намечено на 15.00 по московскому времени.
It's raining at Monza!– BBC Sport (@BBCSport) 2 сентября 2017 г.
The start of #ItalianGP FP3 has been delayed indefinitely.
Live text & audio here: https://t.co/Eb4oSSe25p #bbcf1 pic.twitter.com/jgtsjWjY2r
КолобокКолобков
Включил сейчас Арену...Ну чутка мокрая трасса. И из-за этого на 45 минут урезали тренировку ???????????
12:39