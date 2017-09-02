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11:53 | ФОРМУЛА-1

На трассе в Монце установлены дополнительные поребрики

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ФИА изменила конфигурацию трассы в Монце перед третьей практикой "Гран-при Италии". Стюарды решили, что пилоты слишком широко выходят из поворота "Параболика", чтобы получить преимущество в скорости на главной прямой трека.

Как сообщает F1i, на внешней стороне знаменитого поворота установлены дополнительные поребрики, которые должны помешать пилотам выходить за пределы трассы всеми четырьмя колесами.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

Да что мелочиться? Давайте поребрики установим на каждой прямой, а то пилоты, подлецы, хотя ехать слишком быстро ....

12:37

Al Rains

Интересно...это трудности перевода или питерское влияние?

12:34