На трассе в Монце установлены дополнительные поребрики

ФИА изменила конфигурацию трассы в Монце перед третьей практикой "Гран-при Италии". Стюарды решили, что пилоты слишком широко выходят из поворота "Параболика", чтобы получить преимущество в скорости на главной прямой трека.

Как сообщает F1i, на внешней стороне знаменитого поворота установлены дополнительные поребрики, которые должны помешать пилотам выходить за пределы трассы всеми четырьмя колесами.