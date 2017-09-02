На трассе в Монце установлены дополнительные поребрики

ФИА изменила конфигурацию трассы в Монце перед третьей практикой "Гран-при Италии". Стюарды решили, что пилоты слишком широко выходят из поворота "Параболика", чтобы получить преимущество в скорости на главной прямой трека.
Как сообщает F1i, на внешней стороне знаменитого поворота установлены дополнительные поребрики, которые должны помешать пилотам выходить за пределы трассы всеми четырьмя колесами.
КолобокКолобков
Да что мелочиться? Давайте поребрики установим на каждой прямой, а то пилоты, подлецы, хотя ехать слишком быстро ....
12:37
Al Rains
Интересно...это трудности перевода или питерское влияние?
12:34