14:55 | Формула-1

На странице Хэмилтона в Инстаграме были удалены все публикации

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон удалил все посты со своей страницы в Инстаграме. Сам аккаунт еще существует, но нем отсутствуют фотографии и видео.

Возможно, аккаунт был подвержен хакерской атаке.

Напомним, что на ранее Хэмилтон был подвергнут критике в социальных сетях после публикации видеоролика, в котором он сказал, что ему неприятно видеть своего племянника в платье. После этого гонщик принес публичные извинения.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

да мир скатился к черту....Кстати чернушка должен был на всякий случай перед кадыркой извиниться...

16:47