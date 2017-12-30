На странице Хэмилтона в Инстаграме были удалены все публикации

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон удалил все посты со своей страницы в Инстаграме. Сам аккаунт еще существует, но нем отсутствуют фотографии и видео.

Возможно, аккаунт был подвержен хакерской атаке.

Напомним, что на ранее Хэмилтон был подвергнут критике в социальных сетях после публикации видеоролика, в котором он сказал, что ему неприятно видеть своего племянника в платье. После этого гонщик принес публичные извинения.