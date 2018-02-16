На чем будет ездить Сироткин. "Уильямс" представил новый болид

Английская команда "Формулы-1" "Уильямс" представила болид на сезон-2018. Как отметил технический директор конюшни Пэдди Лоу, новая машина FW41 сильно отличается от своих предшественников.

– Почти в се болиды "Формулы-1" – это улучшенные версии старых машин, но разработка FW41 велась сразу по нескольким новым направлениям, которым мы не следовали раньше, – приводит сайт "Уильямса" слова Лоу. – Надеемся, эта машина позволит команде подняться на более высокие позиции по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, что одним из пилотов "Уильямса" в новом сезоне будет россиянин Сергей Сироткин.

Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс" //

"Я допустил не одну ошибку". Сироткин - о пути в "Формулу-1"