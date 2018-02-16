05:09 | Формула-1

На чем будет ездить Сироткин. "Уильямс" представил новый болид

2

Английская команда "Формулы-1" "Уильямс" представила болид на сезон-2018. Как отметил технический директор конюшни Пэдди Лоу, новая машина FW41 сильно отличается от своих предшественников.

– Почти все болиды "Формулы-1" – это улучшенные версии старых машин, но разработка FW41 велась сразу по нескольким новым направлениям, которым мы не следовали раньше, – приводит сайт "Уильямса" слова Лоу. – Надеемся, эта машина позволит команде подняться на более высокие позиции по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, что одним из пилотов "Уильямса" в новом сезоне будет россиянин Сергей Сироткин.

Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс" //
"Я допустил не одну ошибку". Сироткин - о пути в "Формулу-1"

 

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

RedMack2

Главное чтоб без таранов. Хотя Себчика можно разок поддеть)...

11:50

TihoMimoEdu

По-моему, такое сочетание цветов придаёт машине более агрессивный вид. Дай Бог, чтобы так вышло и на самом деле. Удачи в новом сезоне!

11:33

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!