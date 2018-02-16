На чем будет ездить Сироткин. "Уильямс" представил новый болид

Английская команда "Формулы-1" "Уильямс" представила болид на сезон-2018. Как отметил технический директор конюшни Пэдди Лоу, новая машина FW41 сильно отличается от своих предшественников.
– Почти все болиды "Формулы-1" – это улучшенные версии старых машин, но разработка FW41 велась сразу по нескольким новым направлениям, которым мы не следовали раньше, – приводит сайт "Уильямса" слова Лоу. – Надеемся, эта машина позволит команде подняться на более высокие позиции по сравнению с прошлым сезоном.
Напомним, что одним из пилотов "Уильямса" в новом сезоне будет россиянин Сергей Сироткин.
Третий русский. Сироткин подписал контракт с "Уильямс" //
"Я допустил не одну ошибку". Сироткин - о пути в "Формулу-1"
Introducing our 2018 challenger, the Williams Mercedes FW41 👀👇👇👇 #FW41 #WeAreRacing #F1 pic.twitter.com/KG5alquPPN– WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 15 февраля 2018 г.
RedMack2
Главное чтоб без таранов. Хотя Себчика можно разок поддеть)...
11:50
TihoMimoEdu
По-моему, такое сочетание цветов придаёт машине более агрессивный вид. Дай Бог, чтобы так вышло и на самом деле. Удачи в новом сезоне!
11:33