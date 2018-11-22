"Мы были очень хорошей командой". Сироткин - про "Уильямс"

Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин призвал своих коллег ярко провести последний этап сезона - "Гран-при Абу-Даби".
- Последняя прогулка по трассе в этом году! Мы были очень хорошей командой, эти люди были рядом со мной весь год, - написал россиянин в Инстаграме. - Последний этап, парни! Давайте проведем его ярко!
Напомним, Сироткин покидает команду по окончании сезона. Его заменит Роберт Кубица.
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Последняя прогулка по трассе в этом году! Мы были очень хорошей командой, эти люди были рядом со мной весь год. Последний этап, парни! Давайте проведём его ярко! ✨ / Last track walk of the year! We been a very good team and these people been very close to me all the year long. Last one, guys! Let’s make it bright! ✨ ⠀ 📷: @safronov.f1 ⠀ #SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪