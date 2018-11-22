21:02 | Формула-1

"Мы были очень хорошей командой". Сироткин - про "Уильямс"

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Пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин призвал своих коллег ярко провести последний этап сезона - "Гран-при Абу-Даби".

- Последняя прогулка по трассе в этом году! Мы были очень хорошей командой, эти люди были рядом со мной весь год, - написал россиянин в Инстаграме. -  Последний этап, парни! Давайте проведем его ярко!

Напомним, Сироткин покидает команду по окончании сезона. Его заменит Роберт Кубица.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/formula1/

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