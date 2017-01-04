Мощность двигателя "Феррари" в 2017 году превысит 1000 лошадиных сил

"Феррари" рассчитывает побить рекорд мощности двигателя в предстоящем сезоне. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, расчеты показывают, что в 2017 году итальянские конструкторы смогут создать мотор мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Уже в прошлом сезоне двигатель "Феррари" в пиковые моменты выдавал до 980 лошадиных сил.

Новый болид "Феррари" будет представлен 24 февраля. В настоящее время команда тестирует технические решения, которые могут сделать машину более конкурентоспособной после смены регламента.