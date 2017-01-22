Монтойя выиграл "Гонку чемпионов" в Майами

Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя выиграл "Гонку чемпионов", которая проходила на стадионе "Марлинс Парк" в Майами. Состязания проходили в формате шоу на выбывание. В полуфинале Монтойя победил вернувшегося в "Формулу-1" Фелипе Массу, а в финале взял верх над датчанином Томом Кристенсеном.

В гонке не обошлось без серьезных инцидентов. В аварию попал Паскаль Верляйн, который не справился с управлением в борьбе с Массой. Однако оба гонщика не навредили своему здоровью.