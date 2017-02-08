Монтойя считает европейских пилотов психологически неустойчивыми

Бывший пилот "Формулы-1" Хуан-Пабло Монтойя считает, что европейским пилотам не хватает характера. Колумбиец считает, что европейцы недостаточно устойчивы психологически.

– Я многому научился в "Уильямсе", когда работал с Ральфом Шумахером, – цитирует F1i Монтойю. – Помню, что он очень быстро мог потерять настрой. Я мог бы легко его дестабилизировать, и так было со многими европейскими пилотами в "Формуле-1". Когда все хорошо, они сильны. Но чуть что-то идет не так, они падают. Хэмилтон сейчас имеет лучшую машину, поэтому непобедим, но Феттель и Алонсо страдают, не имея конкурентоспособной машины.