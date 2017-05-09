Мониша Кальтенборн: "Сотрудничество с "Хондой" открывает перед "Заубером" новые возможности"

Руководитель "Заубера" Мониша Кальтенборн заявила, что сотрудничество с "Хондой", которое начнется с сезона 2018 года, открывает перед швейцарской командой новые возможности. Несмотря на то, что первоочередной задачей японских мотористов является поставка конкурентоспособных двигателей "Макларену", "Заубер" может получить выгоду от работы с японским производителем сразу на нескольких направлениях. У "Заубера" есть в распоряжении высококачественная инфраструктура в Швейцарии, унаследованная после периода работы с BMW, которая может помочь обеим сторонам в вопросе всеобъемлющего технического прогресса.

– Посмотрим, как все сложится. Сейчас же мы находимся в начальной стадии совместного сотрудничества, – приводит Autosport Кальтенборн. – Я не знаю о деталях контракта "Хонды" с "Маклареном". "Заубер" и "Хонда" – это совсем другой проект. Посмотрим, в каких областях мы сможем помочь друг другу.

Раньше "Заубер" был производителем, сейчас же мы являемся командой-клиентом. Однако мы знаем, что в сотрудничестве с "Хондой" у нас есть множество возможностей. Вот почему мы остановили свой выбор на этом производителе. Еще рано говорить о каких-то конкретных вещах, но мы открыты к любой работе.